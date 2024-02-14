1.18億新春金多寶 今晚攪珠 中環最幸運投注站排長龍

【本報訊】六合彩「新春金多寶」今晚攪珠，頭獎高達1.18億元！有「最幸運投注站」之稱的中環士丹利街投注站，昨日人頭湧湧，不少市民在門外排隊等候，正午時分一度需要人流管制。有市民表示，特意乘搭的士到該投注站下注，祈求在新年轉個大運發個新年財。

有附近居民指，得悉頭獎有一億多元，故特意下注70元，但坦言並無想過中獎與否，只為「買個好意頭」。有平日較少買六合彩的市民，因是次金多寶彩池較大而特意下注了40元，「碰碰運氣」。有居住於元朗市民途徑中環，指得悉該投注站特別旺，亦特來前來下注100元，希望「發個新年財」，中頭獎。他指，若中獎將分出10%獎金作慈善用途，其餘則打算留給正就讀中學的女兒作教育基金。

除了元朗，亦有市民特意從馬鞍山前來中環士丹利街投注站，祈求「發個新年財」。該名市民表示，今次下注不算多，只下注了120元。他稱，有一次試過下注400到500元並且中獎，但發現扣除投注額後，「無賺無蝕」，故今次才下注較少。倘若中頭獎，會將一部分獎金拿來做善事，其餘則留給家庭使用。

29最旺 出現逾10次 「新春金多寶」至今共舉行過36次，當中有不少「幸運號碼」，其中以「29」號攪出次數最多，超過10次；其次是「3」及「11」號，被攪出9次；而「5」、「19」、「37」及「43」號亦出現過8次。