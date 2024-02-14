善信湧黃大仙祠拜太歲求心安
【本報訊】昨日年初四，黃大仙祠有大批善信前來拜太歲，祠前更「打蛇餅」，入祠前要先排隊等候一番，執法人員則在現場維持秩序。受訪市民大都表示已不是第一次來拜太歲，均稱大仙「很靈驗」。
稱靈驗 經濟下滑祭拜費不減
前來拜太歲的市民劉小姐表示，今年在拜祭上花費數百元，她還表示在祭神方面，不會因為經濟不景而減少祭拜的花費。另一市民吳小姐與伴侶李先生結伴前來，往年都會前來黃大仙祠，今年即使未有犯太歲，仍會前來祭拜，吳小姐表示去年事業上有不順心，故希望祭拜大仙後，能保佑今年事業有成，她又謂往年在祭拜上的花費都是約100元，今年都是大概此金額。
另一市民劉小姐則指，並非年年前來祭拜，但由於今年犯太歲，故專程前來拜太歲，她還表示此次花費會比起上一次來祭拜時多。黃氏夫婦今年亦有犯太歲，黃太表示今年來祭拜花費約300元，金額與往年差不多；她指拜神只求心安，是中國人的傳統。黃先生則指，去年身體抱恙且曾入醫院，今年的新年願望是身體健康、平平安安。
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