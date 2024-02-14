善信湧黃大仙祠拜太歲求心安

稱靈驗 經濟下滑祭拜費不減

前來拜太歲的市民劉小姐表示，今年在拜祭上花費數百元，她還表示在祭神方面，不會因為經濟不景而減少祭拜的花費。另一市民吳小姐與伴侶李先生結伴前來，往年都會前來黃大仙祠，今年即使未有犯太歲，仍會前來祭拜，吳小姐表示去年事業上有不順心，故希望祭拜大仙後，能保佑今年事業有成，她又謂往年在祭拜上的花費都是約100元，今年都是大概此金額。