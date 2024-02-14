醫健：健康在您手：新春飲食小貼士

新年新正頭，先祝各位讀者年年有餘。新春飲食少不了品嘗應節賀年糕點、各式油品糖品及全盒小食。一般而言，體重增加多與攝取過多熱量有關，而新年做節時的連日大餐，加上各種糕點，攝取的熱量比平日多出不少，熱量繼而儲存成脂肪。因此，食得開心之餘，亦要注意健康，大家可參考以下建議，以免新年後因熱量吸收暴增而體重增加，過一個不健康的肥年。

糕點與飯選其一 不論鹹甜糕點，一件半個掌心大小的熱量約等於半碗白飯，換言之，進食兩件已等於額外進食一碗白飯的熱量。建議減低餐與餐之間的糕點，而正餐可以加入蘿蔔糕或芋頭糕等高澱粉蔬菜，製成的糕點來代替飯，避免飯後再進食糕點攝取額外卡路里。

一個健康的成年人每日平均只需4至6茶匙油分。不過，賀年食品多為煎炸小食，部分為了增加酥脆口感，使用起酥油及高溫油翻炸，令反式脂肪大增，增加心臟病及中風風險，建議少食為妙。例如一隻油角約等於3茶匙油、一粒笑口棗約等於一茶匙油、煎糕時的額外油分，加上糕點易吸油性質，亦令一件煎糕等於3茶匙油。

謹記少食多滋味 另外，若糕點中含有臘腸及臘肉等肥膏成分，一不小心，會令你每天攝取超過10茶匙油分。因此，應適量進食，如每次最多一隻油角或三粒笑口棗，亦可注意進食糕點的分量，一塊起兩塊止，同時選用微波爐翻熱或用鑊隔水蒸熱，就更為理想。希望各位記住少食多滋味原則，別以過年為藉口而暴食一番，祝各位身體健康，Keep fit過龍年。

聖雅各福群會社區營養服務及教育中心註冊營養師 余韋樂

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