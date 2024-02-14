急症室研加費 議員質疑斂財

【本報訊】政府早前「放風」，指要研究增加急症室收費，以打擊濫用。有團體昨舉行論壇，有長者質疑政府醫療做得好怎會去急症室，強調長者不是濫用，而是別無選擇。另有議員直言加費非不能，但應先向市民提供另一選擇，又質疑多年來急症室加費無法阻止濫用，加費純屬「斂財」。

化名華麗的長者代表昨在一個論壇上指自己是長期病患者，早前到急症室診症，開始時亦擔心是否濫用急症室，但因身體狀況欠佳，才會到急症室，絕對不會濫用，但若果日後急症室收費加至300元，自己就一定不會去。

化名自生的代表則指曾去過深水埗地區健康中心，形容該中心非常好，設備完善，護士非常細心，然而好的中心卻無人知悉，獨居長者及露宿者都不知道有地區健康中心，促請立法會撥款協助增加宣傳。

長者：普通科門診難預約 另有長者代表稱，曾花了一整天時間也預約不到普通科門診，惟有到急症室求診，反問如果政府醫療做得好，怎會去急症室，而且一到公眾假期也難以預約普通科門診，又指自己根本不懂預約。

社協幹事吳衞東指香港人口老化，約有160萬老人，佔全港人口20%，住院病人一半為老人，認為香港有重大缺失，沒有照顧者政策及長者就業政策，而且忽略醫療需要。他指衞生官員指有人到急症室是因為貪平，他質疑如果貪平應會選擇到更平的地區普通科門診，卻要去收費更貴的急症室，直言地區普通科門診根本「約唔到」，而且該處「啲設備根本唔得」。