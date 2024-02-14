手術刺激舌下神經 助紓緩睡眠窒息症

中大引入 頸部心口植儀器 阻塞性睡眠窒息症是普遍的睡眠呼吸疾病，研究資料顯示，本港中年男性的發病率為5%，女性則是2%至3%。患者除了日間渴睡，亦較易出現中風等心血管病疾病。香港中文大學醫學院去年引入一種新型外科手術「刺激舌下神經植入術」，以治療患有中度至嚴重阻塞性睡眠窒息症，但接受標準正氣壓呼吸機治療效果不佳或出現使用困難的病人。中大團隊至今已完成3個手術，將患者的睡眠窒息指數平均減少77%，成功將病人的睡眠窒息程度降至輕微。有關手術在港屬起步階段，目前主要透過轉介接收患者。

中大醫學院耳鼻咽喉-頭頸外科學系副教授陳英權表示，阻塞性睡眠窒息症患者睡眠時，其上呼吸道肌肉會放鬆，造成上呼吸道受阻而缺氧，令患者難以進入深層睡眠，以致出現日間瞌睡、難以集中精神及記憶力衰退等症狀。若患者沒有接受適當治療，有較高風險出現心血管疾病，例如心衰竭及中風等。他續指，連續正氣壓呼吸機是用於治療阻塞性睡眠窒息症的常見儀器，但由於儀器問題或其他臨床原因，例如漏氣或鼻塞等，以至病人的治療依從性偏低。

呼吸機效果不佳患者適用 對於不適合使用連續正氣壓呼吸機的患者，醫生會根據其病況，例如軟顎及顎垂過長等，建議不同的外科手術方案。中大醫學院耳鼻咽喉-頭頸外科學系名譽臨床副教授梁滿華介紹，刺激舌下神經植入術是一種新興的外科介入手術，醫生會在病人的頸部及心口位置，各開一條5厘米的切口，當中頸部會植入舌下神經刺激線，而心口則植入呼吸感應線，以及一個體積如心臟起搏器大小的神經刺激儀。

梁滿華續指，儀器會向舌下神經發送電刺激脈衝，帶動舌骨肌肉活動，以助患者於睡眠期間擴張咽部；同時儀器亦會因應呼吸，協調電刺激脈衝的傳遞。她表示，病人植入儀器後，只要透過外置的遙控器，即可啟動體內的儀器，入睡時毋須再佩戴其他醫療設備。

透過遙控器自行調校電壓 電刺激脈衝的電壓介乎0.1至5V，醫生會按病人情況，設置適合的電壓範圍，並容許病人透過遙控器自行調校。她提到，神經刺激儀每隔約10年換一次電池，屆時病人需透過手術更換。

中大團隊去年2月引入刺激舌下神經植入術，至今為3名病人完成手術，患者的睡眠窒息指數平均減少77%，由平均每小時出現44次上呼吸道受阻，大減至10.3次，成功將病人的睡眠窒息程度由嚴重降至輕微。

現年43歲的梁先生是接受新手術的患者之一，他說最初對新手術有疑慮，因自己喜歡做運動，擔心植入電子儀器有影響，其後經醫生講解後，最終決定接受新手術。梁指，初時用儀器不太習慣，「電流會令條脷揈下揈下，頭兩三個禮拜連個頭都揈下揈下！」但適應後可「一覺瞓到天光」，亦再沒有發出鼻鼾聲。