北上潮影響 花店銷情不理想

【本報訊】農曆新年伊始，今日又逢西方情人節，除了是表白的好時機，亦是向伴侶訴說愛意之時。本報記者昨日下午約2時到旺角花墟視察，到場選購花卉的市民不少，有男士站在琳琅滿目的花束前慢慢選購，亦有情侶、夫婦甜蜜攜手前來買花。但本港經濟不景，有花店推出情人節花束8折優惠，力求催谷生意。花店老闆表示雖然今年花價有所下降，但銷售情況一般，認為北上消費情況會影響生意。

降價催谷 遊客生意欠奉 花店老闆May姐表示，目前為止銷售情況一般，但今年的花卉價格相較往年已有所下降。她又表示，港人北上消費情況一定會對生意造成影響，而遊客生意則不甚理想，她表示主力消費人群都是市民或街坊。

市民陳先生指今年是第一次送花，會在踏入情人節時向另一半送上鮮花。市民梁生梁太花費約300元買花，他們稱以往會互相送花表達心意，認為今年花價相比往年有所下降。市民何小姐則表示，往年都有買花，但她認為價格不見普遍下降，只有部分花卉減價，並非所有花價都便宜。