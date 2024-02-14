情人節禮物 近半人冀收貴重品

【本報訊】為愛人送上禮物，是情人節的指定動作。早前有機構就情人節送禮物進行調查，結果發現超過30%受訪男女，未有計劃情人節的節目予另一半，當中更有近40%男士表示沒有計劃慶祝。至於會送禮的受訪者當中，近半數男士會送花，而女士則有近半人選擇送衣服鞋履。在使費方面，逾40%男士會花1,000至5,000元送禮，較2022年的同類調查微跌。至於女士們最希望收到甚麼禮物，有近半受訪者想收到手錶或珠寶首飾等較貴重物品，最不想收到的是公仔。

交友約會公司HK Romance Dating Limited於今年1月10日至2月1日，訪問586名香港情侶及夫婦，有57%男士及近49%女士稱會行街購物，但有39%男士及32%女士表示，不知道或沒有計劃。情人節禮物方面，分別有42%男士及34%女士，預計花1,001元至5,000元買禮物，數字與2022年相若。而47%男士考慮送花；47%女士考慮送衣服鞋履；42%送數碼電子產品。

逾七成受訪者願外出晚餐 而事實上，有48%男士希望收數碼電子產品禮物，45%女士希望收手錶或珠寶首飾禮物。但是，在2022年的調查中，43%女士最想收到DIY手作禮物，38%為手錶或珠寶首飾，反映今年女士對手錶或珠寶首飾的渴望提高。至於最不想收到的禮物，68%男士指不想收花，62%女士稱不要收到公仔或模型玩具。

在情人節大餐方面，77%男士及74%女士，願意在情人節與另一半外出晚餐，相較2022年的51%及48%大幅提升。金額方面，48%男士料會用1,001至2,000元，44%女士則料會用501至1,000元，均較2022年上升，可見港人在情人節，更捨得花錢「食大餐」。