情人節180對新人結婚

經濟欠佳 餐飲業料訂枱率跌15% 今日是情人節，對天下有情人而言是別具意義的日子。入境處數據顯示，本港有180對愛侶已遞交擬結婚通知書，打算於情人節登記結婚，少於去年的246對。有酒樓負責人表示，去年情人節本港剛好復常，新人未必趕及預訂當日酒席，料今年情況相對理想。有餐飲業人士則稱，受經濟環境欠佳影響，估計今年情人節餐飲業訂枱率較去年跌約15%。

較去年同日少66對新人 入境處數字顯示，有180對愛侶早前已遞交擬結婚通知書，打算於情人節登記結婚，較去年的246對，減少超過26%。計劃今日拉埋天窗的新人當中，有100對於婚姻登記處註冊，餘下80對由婚姻監禮人主持。

有酒樓集團負責人表示，去年情人節剛好遇上復常，即使新人決定登記結婚，亦未必趕及預訂當日酒席，今年情況則相對理想，情人節擺酒的新人一般預訂20圍，每圍費用約7,000元。他又提到，集團4間酒樓農曆新年期間生意理想，春茗訂枱亦回復至疫情前水平，預料暢旺情況會持續至初十五（24日）。

倡與旅業增合作 吸遊客 情人節套餐方面，香港餐飲聯業協會會長黃家和接受傳媒訪問時說，本港的情人節套餐普遍收費約1,000多元，而更高級的套餐費用更達2,000至3,000元，加上經濟環境欠佳，影響市民消費意欲，估計今年情人節餐飲業的訂枱率，較去年跌約15%。他又指，業界不敢在情人節加價，且對如何吸引港人留港消費十分頭痛，形容生意艱難。他提到，近期訪港遊客數字上升，建議餐飲業與旅遊業合作推出更多方案，吸引旅客在港多作消費。

有餐廳負責人表示，截至上星期，約有16至18名客人預訂情人節大餐，佔餐廳可容納人數的三分之一。他坦言，近期港人喜歡北上，周末的顧客較以往少約一半，故今年情人節大餐除了新增特色食品，價格亦較市面同級的情人餐便宜約30%，希望薄利多銷。他估計，客人上周或忙於過年，故未有訂枱，有信心情人節可座無虛席。