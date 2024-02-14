廣深港高鐵假期加開至210列

【本報綜合報道】內媒昨日報道，廣東深圳鐵路在周日（11日）至周二（13日）的年初二至初四，每日加開22列往返香港西九龍站到福田站的高鐵動車組列車，每日往返列車總數增加至121列，廣深港高鐵開行往來香港與內地的列車達210列，以滿足旅客農曆新年的出行需求。

連日客流均破4萬人次 據統計，農曆新年期間廣深港高鐵客流均處於高位，周日深圳地區往返香港客流約4.7萬人次，周一（12日）客流約6.3萬人次，均高於日常約4萬人次的客流量。有來自重慶的遊客一家趁過年來深圳遊玩，得知香港在年初二有煙花匯演後，購買了當日往返香港西九龍站的高鐵票，直言第一次坐廣深港高鐵，認為交通成本也划算。

福田站黨支部書記吳會娟表示，此次新春期間增開的列車車次，均可使用「靈活行」變更車次服務，旅客可根據自身需要在當日輕鬆變更車次，毋須擔心因行程變化而錯過列車或造成不必要的麻煩。她又指，此次增開計劃不僅是積極響應新春期間旅客出行需求，也是福田高鐵站與香港鐵路公司深化合作、提升服務品質的重要舉措，旨在進一步促進內地與香港人員往來。