旅業：花車巡遊煙花匯演吸客見效 每日200內地團 仍未恢復疫前水平

【本報訊】農曆新年期間訪港內地客增加，但旅行團數目仍未完全恢復到疫情前水平。旅遊促進會總幹事崔定邦昨日表示，香港的主要吸引力仍是「食、買、玩」，傳統節慶活動能吸引旅客來港，而年初一的花車巡遊及年初二的新春煙花匯演，便成功吸引更多內地旅客，分別有超過10萬及18萬人次來港觀賞，惟內地旅行團數目仍未恢復，近日每日約200內地團到港，是疫情前約三分之二。

部分平價酒店入住率爆滿 農曆新年期間，深圳灣口岸及羅湖口岸分別通宵及延長服務。崔定邦昨出席電台節目時表示，相信本港舉辦盛事，尤其傳統節慶，有助吸引世界各地旅客來港，尤其在年初二因有煙花匯演等盛事活動吸引，入境的內地旅客明顯較年初一多，當日的酒店入住率高，相信不少旅客選擇留港數天，平均逗留超過3天，部分之後轉到澳門，整體酒店入住率在農曆新年期間有超過九成，部分較平價的酒店爆滿。

另外，香港旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍在同一節目表示，農曆新年期間，賓館入住率與疫情前相若，有九成至九成半，價錢卻是較疫情前的七折左右，較為便宜，入住的旅客約七成屬內地客，其次是東南亞旅客。他表示，盛事以及在各區增設「打卡點」，都有助吸引旅客。