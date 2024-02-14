新春假期尾聲 逾94萬人出入境

年三十至初三 340萬人次過關 昨日大年初四（13日）是農曆新年假期的最後一日，亦是市民回港的入境高峰。入境處表示，截至昨晚9時，共錄得超過94萬人次經各口岸出入境，其中近41萬人出境，逾53萬人入境。各口岸中，最多人由羅湖入境，錄逾10.1萬人次，當中香港居民佔近7萬人，其次為落馬洲支線，錄逾8.6萬人次，有逾5.8萬港人入境，其餘為港珠澳大橋及深圳灣口岸，分別錄逾7.7萬及逾7.4萬人次入境。

旅客數大跌 港人外遊升 根據入境處數字，農曆年三十至年初三，有超過340萬人次出入境，其中以年初三，是出入境高峰。單計出境人次，期間多達194萬人次出境，累計逾140萬港人，同樣以年初三為出境高峰，高達36.7萬港人出境；入境方面則錄148萬人次，惟撇除香港居民，期間只累計有近64萬名旅客入境，以年初二及年初三為高峰，分別有逾20萬人來港，出入境人流已回復至疫情前水平。

至於若單看各陸路口岸，今年出入境人數均較2018年顯著上升；若與2019年相比，當年入境人次較出境多；惟今年則相反，出境較入境多逾20萬人次，加上單計出境，人數亦較2019年多了10%，入境則大跌20%，反映新春期間多了港人離港，而旅客來港入數卻減少。

有市民表示，花了數千元去內地探親4天，與親人團聚、一起放煙火，認為內地的過年氣氛比香港更熱鬧。有經羅湖口岸回港的市民表示，下午過關順利，人也不多。有重慶遊客亦表示，打算來港購物，前日及昨日同樣經羅湖口岸入境，認為兩日人流不多。

酒店物價貴 遊客削消費 另外，有來自山東的遊客透露，計劃留港5天，打算趁春節長假期帶子女去主題樂園玩，期間會一同入住香港酒店。有廣州遊客則指，來港是看演唱會，打算停留兩天，不過認為香港物價昂貴，故不會在港花太多錢，反而會改到澳門消費。有打算來港兩天的廈門遊客亦指，香港酒店價格昂貴，因此會先選擇入住深圳酒店，待翌日早上再入境香港繼續行程。