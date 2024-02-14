荔欣苑閉門失火 3貓獲救200人逃生

【本報訊】昨日凌晨一時許，荔枝角荔景山路荔欣苑荔采閣一低層單位閉門失火，火光熊熊冒出濃煙，近200住戶得悉火警發生，慌忙攜家帶眷走火警，部分人更帶同寵物逃生。消防接報趕至，到場破門入屋，出動一隊煙帽隊及開動一條喉破門灌救，未幾把火勢撲熄。

消防在起火單位救出3隻貓貓，其中一隻有部分貓毛被燒過，消防用毛氈包裹貓咪身體，又用儀器替當中兩隻貓提供氧氣，經愛護動物協會人員檢查後，牠們俱沒有大礙。另外，一名居於起火單位樓上的姓張（66歲）男住戶疑吸入濃煙不適，需要送院治理。

安蔭邨短路焚宅 住戶救熄 另在昨晨約8時半，葵涌安蔭邨嘉蔭樓一單位廚房起火冒煙，現場一度傳出懷疑爆炸聲，驚動多人報案求助。執法部門及消防趕至，火勢已由住戶救熄。火警期間，約有20人需要疏散，至於涉事單位的窗戶被熏黑，廚房有不少雜物被焚毀，一名男鄰居疑吸入濃煙不適需送院治理。消防經初步調查後，不排除兩宗火警因電線短路肇禍，事件無可疑。