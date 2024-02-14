產煤氣原料 石腦油易燃

【本報訊】是次有人在外圍非法燃放煙花的大埔工業邨煤氣公司生產廠房，是本港主要生產煤氣地點。該廠房內設有3個用作儲存生產煤氣原材料「石腦油」的大型油缸，並設有多條地下及海底輸氣管道。

全港98％煤氣由大埔廠生產 根據煤氣公司網站資料，該公司在香港擁有兩座生產廠房，分別位於大埔工業邨和馬頭角。全港超過98%的煤氣由大埔廠生產，其餘則來自馬頭角廠。兩座生產廠房最高每日合共可生產1,282萬標準立方米煤氣。

本港煤氣的生產原料包括石腦油和天然氣，並同時應用堆填區沼氣作加熱燃料，三者依次的比例分別是39%、60%和1%。石腦油屬石油產品之一，俗稱輕油、白電油或去漬油，是一種無色透明液體，主要用作化肥、乙烯生產和催化重整原料。石腦油易燃且具刺激性，其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物，遇明火、高熱能更會引起燃燒爆炸。

據了解，現時大埔廠房內設有3個大型油缸儲存石腦油，由船隻負責運輸到廠房後再注入油缸，而其餘兩種生產煤氣原材料則由海底管道直接輸送到廠房。生產出來的煤氣則會經地底輸氣管輸送到各區。