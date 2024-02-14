煤氣廠旁放煙花 警方懶執法 隨時大爆炸

危險賀年騷四起 搵市民生命較飛 農曆新年期間，除年初二維港有煙花匯演外，全港多區的民間煙花騷也愈來愈猖狂。繼元朗及大角咀日前有人於深夜將煙花射上半空擾人清夢後，前晚在大埔工業邨亦有市民違法燃放煙花，地點靠近工業邨內煤氣公司的石腦油儲存庫，極度危險，倘若火舌跌入煤氣廠房，點着了易燃物品，隨時會引起爆炸一鑊熟。有學者狠批警方於過年期間疏於執法，讓有罔顧公眾安全的人有機可乘，非法燃放煙花，搵市民生命較飛。煤氣公司回覆指高度關注事件，已通報警方處理。

石腦油儲存庫 距煙花僅百多米 有讀者向本報提供影片顯示，前日年初三晚上11時許，大埔工業邨大盛街一個公眾停車場外行車路，有人違法燃放煙花，大批煙火在地上燃燒，火光熊熊，大量煙花直射半空爆出花火，歷時足約5分鐘，場面誇張。事發位置的停車場內，明顯有多輛貨車及旅遊巴士停泊，而該處與煤氣公司大埔工業邨廠房的3座石腦油大型儲存庫，僅百多米。

除大埔工業邨外，全港近日亦有不少民間煙花騷。網上有多個片段見到，上周五年卅晚在元朗、長沙灣及西貢多區均有人發放煙花，響徹雲霄，場面「牙煙」。

過年執法寬鬆 學者促秉公處理 事實上，違規放煙花除了製造噪音擾民外，亦有可能釀成火災。廣東省廣州市於上周六年初一晚上，有人因違規燃放煙花，結果射進住宅大廈高層單位引發火警，直至消防員到場後花約一個小時，才打開單位門並將火救熄。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，警方在農曆新年期間可能執法寬鬆，對非法放煙花「隻眼開隻眼閉」，強調部門應劃一標準、秉公處理，避免過年期間「放生」此類違法行為。陳偉強又表示，「與其花資源捉人亂過馬路，不如捉人放煙花。」

大埔頻放煙花 區議員籲增巡查 大埔區議員胡綽謙表示，區內尤其鄉村地區，農曆新年期間不時有人違法燃放煙花，他亦曾聽過煙火聲響。他認為，雖然過年期間居民對噪音容忍度較大，但實際仍非常憂慮會發生意外，他亦接獲零星投訴，他認為警方必須加強巡查及多作宣傳。

煤氣公司回覆指，高度關注有人在大埔煤氣廠房外的停車場燃放煙花，已經通報警方，保障公眾安全和燃氣供應。該公司又稱，雖然大埔製氣廠內設有監察系統，加上廠房內的製氣設施包括3座石腦油儲存庫有相關防火設備，但於廠房附近燃放煙花有機會構成火災，強烈勸喻市民切勿於煤氣廠附近燃點煙火。