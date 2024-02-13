龍七公：美斯之亂蔓延 盛事不用強求

美斯訪港缺陣風波仍未平息，更有擴大之勢，事件還影響阿根廷國家隊3月訪華安排，甚至危及美斯在內地的代言合約。美斯的微博及Instagram連日引來不少網民留言抨擊，稱「知道你喜歡日本，中國不歡迎你，別再來了」、「3月別來杭州，中國人民會把雞蛋丟你臉上」。

美斯向來是內地市場品牌宣傳的寵兒，多個中國品牌相繼邀請美斯出任代言人，除了蒙牛外，粗略統計近年還有庫迪咖啡、奇瑞汽車、極兔速遞及赤水河酒等等。當中赤水河酒是與美斯去年8月開始合作的品牌，曾經以全球限量一萬件的「美斯簽字祝福款赤水河酒」來帶貨，引起相當話題。

內地官媒發表社評，認為不排除事件「有政治動機，香港有意打造盛事經濟，有外部勢力故意要借此讓香港難堪」。另一內地官媒也發表題為「美斯得了甚麼『病』？」的評論，稱「此事背後很可能存在着將體育政治化的操弄……」

「狼來了」叫港人失望 內地官媒炮轟美斯後，主辦方Tatler Asia終於跪低，表示會為官方管道購票的觀眾提供50%退款。港府息事寧人，表示歡迎有關決定，認為主辦方Tatler Asia的賠償方案是負責任的做法，顯示其積極承擔的態度云云。

美斯在日本「跑得射得」，在香港卻「有傷缺陣」，美斯自落地日本後在兩地的不同表現，這強烈到不合理的對比，令香港甚至全中國人民非常憤怒，認為美斯和球隊不尊重球迷及香港，直指美斯「被受傷」的背後，是有意的欺詐、有陰謀的操弄，是對香港球迷的戲弄和羞辱。

有些西方媒體不失時機地拿這件事來抹黑香港，說影響了香港的國際形象和聲譽，這簡直是胡說八道。港府和市民抱着極大誠意和克制處理了這宗風波，在整個過程中展現出高度的文明和開放。

常說「一次不忠，百次不用」，在感情上，這句更顯重要，是信任與否的問題，也是關係的最基本。幼年時，人們常聽「狼來了」的故事，叫我們做人要講誠信。如今，長大成人，卻直面「球王來了」帶來的極度失望，再次被上一堂「狼來了」的故事，最後丟人現眼的也只會是丟美斯、國際邁亞密球隊及Tatler的人。沒有永遠不過氣的球星，只有永遠不過氣的對足球的熱愛，誰要背離這項運動的初心，不管出於甚麼動機，都不會有好結果。

香港不需要美斯，香港經濟已在疫後穩步恢復，各種國際「盛事」亦必會被香港魅力吸引。行政會議召集人批評美斯的謊言和虛偽令人厭惡，港人憎恨美斯、國際邁亞密及幕後黑手有計算地冷待香港，認為以後不應讓美斯再來港。欲速則不達，香港根本毋須委屈接受各種無理苛刻條件，和付出超昂貴的不值價錢，才勉強「懇求」所謂國際巨星訪港。