冰鑑春秋：解放軍伴飛蔡英文？

蔡英文會否遵循陳水扁與馬英九的慣例，在卸任前夕登上太平島視察，引起諸多討論。國安會前秘書長蘇起卻斷言蔡英文不會去，理由是，其一是美方不高興。二是恐怕會有解放軍戰機伴飛打臉。

美方不同意蔡英文視察太平島，是各方都知道的現況，理由是美國正在南海與中國角力，為此之前還慫恿菲律賓發起「南海仲裁案」導致太平島被認定是礁而不是島，若是蔡英文登島宣示主權，顯然會違背美方的立場。事實是之前陳水扁與馬英九要去，美方也都持反對意見，對美國言聽計從，完全自居僕從的蔡英文，自然不可能違逆美方的意願。何況，蔡英文早說過2024年之後就不關她的事，她又怎會自找麻煩？

但蘇起說若蔡英文搭乘專機視察，恐招致解放軍派軍機伴飛，這點就不可能會發生。要知道「南海仲裁案」從頭到尾中華人民共和國都反對，也不承認仲裁結果，台灣的態度也一致。若蔡英文決定到太平島視察，等於打臉了美菲，這絕對是大陸方面非常歡迎的舉動，又怎會藉此生事呢？

過去兩岸雖然敵對，但在南海問題上一直有共同默契，那就是彼此都認同這是中華民族的疆域，這也是為甚麼現在太平島仍在台灣控制當中的原因，否則以今天大陸在南海的實力，要奪島絕對輕易，台灣也沒有能力抗拒。但大陸始終沒有採取行動，就是不願引發糾紛。所以蔡英文視察太平島，大陸只會讚許，不會干涉，蘇起是想太多了。

真正對蔡英文造訪太平島不高興的，除了美菲外，就是台獨基本教義派；獨派一直想要放棄金馬、釣魚島與南海諸島，就是為了和大陸徹底斷絕聯繫，若是蔡英文真的去了太平島，不開心的只會是獨派，絕對不會是解放軍。