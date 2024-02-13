筆下風雲：香港的戰地醫生

美國國務卿布林肯再次的中東之行無功而還，斡旋加薩危機又是得個吉，以色列總理內塔尼亞胡表明會繼續在加薩的軍事行動，甚至擴大至南部城市拉法。美國白宮則揚言不支持，但口是這麼說，但大家心知肚明，美國只會繼續出錢出力盲撐以色列。

在這個紛擾的亂世裏，以巴戰爭彷彿離香港很遠，卻竟然有香港人遠赴加薩，為那裏的可憐人帶來一點溫暖。有「戰地醫生」之稱的香港外科醫生歐耀佳，早前隨紅十字國際委員會到加薩進行救援，這已是他第8次到戰地工作，令人肅然起敬。歐醫生慨嘆，「晚晚聽到炮彈聲」，令他非常震撼，當地受傷的都是平民百姓，包括近四成皮膚燒傷的68歲婦人；喪夫半身不遂的女士；在戰火中失去父母的兄弟，13歲哥哥半邊身燒傷，弟弟右腳需要截肢，僅得年老嫲嫲照顧。跟他以往前赴戰地參與救援，傷者大都為武裝分子截然不同，令他感受殊深。他並不覺得自己偉大，只是有感自己有能力、有知識，希望為戰火中的人帶來一點關懷與溫暖，也冀公眾關注以巴人道危機。