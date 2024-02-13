龍吟虎嘯：競爭過頭會一起毀滅

世界進入百年大變局最突出的特點是，美國霸權衰落、西方衰落，中國、印度等新興力量發展迅速。這些新興國家和民族，多具古老的歷史，在西方殖民主義、霸權主義欺壓下災難重重，反抗不絕；經過反覆曲折的奮鬥，找到了自強不息、衰而復振的發展道路。世界在它們的帶動下，更呈多元化、多極化，總趨向是「東升西降」。

從大勢和未來上講，百年大變局前途光明，但也不是必然如此。美國霸權、西方優勢、不甘衰敗仍有強大的力量，保住乃至擴展他們的既得利益。他們在政治、經濟、軍事、科技、文化、國際規則、話語權上，仍然大大領先，有霸權之威。在霸權受到挑戰和衰落威脅面前，他們會「團結一致」打壓所有挑戰者和新興力量；而挑戰者和新興力量則多有內鬥、內耗，多有矛盾，容易分化，會被各個擊破，多元、多極會成碎片。美國霸權長久、西方撐住衰局不是沒有可能，因此對百年大變局的最終結局，不可盲目樂觀。

中國怎麼辦？歷史的演變、時代的發展，中國的自強奮鬥，使中國處在世界百年大變局的中心位置，發揮着特殊強大的作用。中國在百年大變局中提出的國策，是「人類命運共同體」，中國不謀求稱霸，不想對任何國家和勢力取而代之，更加不想把自己的發展和強盛建築在壓榨欺負別的國家民族基礎之上；中國要的是世界是個大家庭，要合作發展，這就是人類命運共同體。

世界發展到今天，文明發展到今天，過去幾千年那種互相爭奪、殘殺、撕裂、有你沒我、有我沒你、森林法則、弱肉強食的做法，再也不能繼續下去了。這樣的大同理想，美國西方乃至某些新興國家是不相信、不接受的；他們迷信競爭、搶奪、奴役和戰爭，他們說這是物競天擇。他們不知道物競天擇、稱王爭霸的歷史局限性，不知凡事競爭過頭，就會一起毀滅。