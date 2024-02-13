坦言集：對印戰略

從戰略上看，中國往太平洋去是美國與日本在阻擋。往西走，除了陸路外，主要的海運航道，必經馬六甲海峽，或巽他和龍目海峽，都是狹窄易成軍事伏擊之處。由此入印度洋，中國還面對印度威脅。一是印度視印度洋為其後園。二是印度在印尼群島入印度洋之海域，有安達曼—尼科巴群島，和其上的海空軍基地。2019年開始10年擴建有關設施。印度海軍部署，也把僅有兩艘航母之一放在此區。

據說中國與緬甸有協議在印度安達曼群島之北的緬屬科科群島設海軍基地。中國否認，且即使真有其事，修建需時，也太近印度，形成對抗。而進入印度洋，當然要面對印度本土的軍事基地的監視，中國在孟加拉及斯里蘭卡有民用港合作，但不如印度評論所指，構成珍珠鏈式的港口部署。中國可以有巴基斯坦的瓜德爾港，可陸路上通中國內地遙遠，補給不易。當地也處於巴國卑路支省的動亂地，治安不佳。向西中國只有吉布提的海軍後勤基地，孤懸海外，且在西印度洋要面對美國在南印度洋龐大的海空軍基地的迪戈加西亞島，以及在波斯灣巴林的第五艦隊。

中國近年能源及其他貿易亦從東非運來，所經的航道也恰正為印度在毛里裘斯和馬達加斯加的海軍基地所監控。中國近年爭取阿拉伯半島的阿曼合作，使用其港口，印度亦一樣。此外，中印都極力爭取印度洋中部的馬爾代夫，競爭劇烈，雙方均沒穩勝之道。

中國從內陸通印度洋的兩大通道，中巴經濟走廊政治關係穩定，可離中國本部路長且萬山隔阻。中緬經濟走廊則當地政治不穩，中緬關係不堅固，軍人政權不可能長期堅持。中國另一路是經中亞入伊朗，進入波斯灣，同樣面對美國阻撓，出波斯灣後僅有吉布提，後者規模還有限，只可作中途後勤站。

從歐亞非大海運航道看，中國只保有南中國海，亦面對美國澳洲日本的挑戰。美國若成功拉攏印度，中國便風險巨大。但印度正崛起，以大國自視，未必願跟從美國。本身也怕美國進入印度洋，侵佔其勢力範圍，所以與美的合作，若即若離。

中國要保這個大航道，不可能依靠南亞各國，也不可能建海軍基地，布局印度洋與印度美國爭鋒。更佳的策略是拉攏印度，讓其中立。或與俄羅斯、伊朗一起與之合作，從美國陣營中拉出來。