Tesla撞壆掃欄 揭屬失車

【本報訊】昨日下午5時許，一輛Tesla電動車駛至油塘道近鯉魚門道交界時，失控撞向路中石壆及掃毀鐵欄。人員接報到場，惟司機已逃去無蹤，經初步調查後懷疑該輛車屬於失車，遂將案件列作「擅自取去交通工具」及「交通意外無人受傷-政府財物損毀」，暫未有人被捕。