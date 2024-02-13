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Tesla撞壆掃欄 揭屬失車

Tesla撞毀鐵欄後橫亘路中。 Tesla撞毀鐵欄後橫亘路中。
Tesla撞毀鐵欄後橫亘路中。
【本報訊】昨日下午5時許，一輛Tesla電動車駛至油塘道近鯉魚門道交界時，失控撞向路中石壆及掃毀鐵欄。人員接報到場，惟司機已逃去無蹤，經初步調查後懷疑該輛車屬於失車，遂將案件列作「擅自取去交通工具」及「交通意外無人受傷-政府財物損毀」，暫未有人被捕。
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