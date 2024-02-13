聲音巴士站 解盲人搭車疑難

無線射頻裝置 距3米即通知 據政府統計處2021年數字，本港有近20萬名視障人士，佔總人口比例2.7%。視障人士獨立出行有一定難度，以乘搭巴士為例，不時出現去錯巴士站，以至搭錯車的情況。九巴與盲人輔導會合作，上月起在深水埗設置15個「聲音巴士站」，透過安裝於巴士站的無線射頻識別系統（RFID）裝置，當持感應卡的視障人士距離巴士站3米時，系統裝置隨即發聲，並讀出巴士站路線協助視障人士找到正確的巴士站。

聲音巴士站的構思來自幾位就讀真光女書院的學生，她們前年參加由香港社會服務聯會主辦的第四屆「社創‧社區4.0」比賽，探討以應用科技為深水埗區的街坊改善生活。其後，在深水埗民政事務處的牽頭下，九巴與香港盲人輔導會去年簽署合作協議，上月起陸續在深水埗區主要幹道，包括長沙灣道及南昌街，為15個九巴巴士站安裝RFID裝置，將普通巴士站升級為聲音巴士站。這些巴士站涵蓋61條巴士路線，行走荃灣、屯門及港島等不同地區。

感應卡放消磁袋才停止 九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，RFID裝置約月餅盒大小，一般會安裝於巴士站電箱的上方，以便接駁電源；當持有感應卡的視障人士，在距離設有裝置的巴士站3米時，感應卡會觸動裝置，裝置首先發出「嗶嗶」的提示聲響，示意視障人士已到達巴士站，然後播出由人聲朗讀的巴士路線廣播；相關廣播會一直重複，直至視障人士將感應卡，放入消磁袋後才會停止。感應卡大小與信用卡相若，方便視障人士放在口袋或背包內。

九巴早前邀請10名香港盲人輔導會的學員，分別在15個聲音巴士站，測試裝置的靈敏度。居住於慈雲山的學員馮錦華表示，每周至少6日要乘搭巴士出行；日常依靠記憶或問路前往巴士站，有時單是尋找巴士站已要半小時，認為裝置的廣播清晰，有助找到正確的巴士站，提升獨立出行的信心及安全感。

冀增實時巴士到站廣播 另一學員黃澤儒表示，過往出行曾試過搭錯車，結果需要中途落車，再搭倒頭車離開；認為裝置加入實時巴士到站廣播會更佳，但現時只能透過九巴手機應用程式的語音導航功能，得悉需要乘搭的巴士路線大概何時到站。

目前香港盲人輔導會已向75名學員派發感應卡。簡學悕預料，聲音巴士站將至少試行半年，期間會收集視障人士的意見，檢討裝置的成效。他又透露，有意推廣至深水埗區內其他巴士站或其他地區，惟暫未有詳細時間表。

深水埗民政事務處專員黃昕然表示，每個RFID裝置成本約5,000元，現由深水埗民政事務處撥款資助。他透露，早前曾嘗試為聲音巴士站，加入實時巴士到站廣播功能，但技術所限只能放棄。他強調，會繼續研究相關解決方案，亦歡迎更多持份者參與，改善及提升聲音巴士站的功能。