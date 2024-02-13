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貪玩爬出窗 百厭貓困冷氣機槽

尚豪庭有住戶的貓隻被困冷氣機槽。（吳鎮興攝） 尚豪庭有住戶的貓隻被困冷氣機槽。（吳鎮興攝）
尚豪庭有住戶的貓隻被困冷氣機槽。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨晨10時許，元朗寶業街18號尚豪庭一隻百厭貓貓，疑趁女主人不察覺，貪玩爬出窗外，並且被困在冷氣機槽位置，貓主見到愛貓受困，擔心輕舉妄動，反而讓貓貓陷入危機，於是報案求助。據悉，消防及愛護動物協會人員其後到場拯救，經一番努力後，成功救回貓貓，牠無表面傷痕，隨後已交還主人看管。
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