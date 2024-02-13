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未足歲B仔 因病暈倒送院治理
男嬰由救護車送院治療。
【本報訊】昨日接近中午12時，一名11個月大男嬰在鰂魚涌英皇道1128號康山花園一單位內，懷疑因病暈倒，他的家人發現後，連忙致電呼召救護車。
救護員奉召趕至，將男嬰送往東區醫院治理，幸他送院時已恢復清醒。
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