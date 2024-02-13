電燈掣短路 食肆起火濃煙湧街

【本報訊】昨晨9時許，九龍城福佬村道82至84號地下一間火鍋店閉門失火，濃煙湧出店外，有途人發現異狀報案。消防接報到場，破門進入店內，並派出一隊煙帽隊開喉灌救，迅速將火勢救熄。現場消息指，涉事火鍋店在昨日凌晨2點打烊，火警發生時店內沒有人，初步懷疑是電燈掣的電線短路肇禍。