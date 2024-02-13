醫健：成視在人：難民營視力中心 重燃生命希望

位於孟加拉國的科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）是全球最大的難民營，為流離失所的羅興亞難民而設，奧比斯於營地興建了兩個視力中心，為當地人提供穩定及優質的眼科護理。Nabi是視力中心的看護及園丁，尤其是確保眼疾病人在參加篩檢及治療時，獲得適切的看護及照顧。

Nabi亦是難民之一，他6年前與妻子及6個孩子逃離緬甸，留下了土地、家園、水牛，以及許多珍貴的回憶。他坦言離開的決定並不容易，跨越邊境之旅亦是一個艱難的決定。在科克斯巴扎爾難民營安頓後，他認識了奧比斯視力中心的工作人員，對方問他是否願意來工作，他一口就答應。

他最初擔任夜間警衞，現在則負責管理中心、清潔及為病人安排座位，維持秩序等。他亦會幫忙向病人分發眼鏡及藥物，亦會在辦公室關門後守住辦公室，工作繁多。他亦從家鄉帶來了對園藝的熱情及天賦，在視力中心的周圍種滿了樹苗，希望有一天花園會長滿樹木、水果及藥用植物。「對我來說，視力中心的工作不僅僅是一份工作，亦給予我追求園藝的機會。」

他認為視力中心為羅興亞人提供了珍貴的眼科服務，因為當地很多人都坦言接受自己視障的命運，有地方落腳已很滿足，從未想過還可以獲得醫療機會。視力中心重燃了他們對生命的希望。奧比斯亦感謝Nabi及其他工作人員，守好崗位並照亮社區中許多人的生活。

奧比斯