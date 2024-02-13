酒渣變貓沙 減酒廠垃圾費負擔

【本報訊】本地手工啤釀酒廠愈開愈多，但釀酒後的麥芽渣在港過去幾乎毫無用處，變成垃圾。隨着垃圾徵費實施，估算每月有約150噸的酒渣將為酒廠構成沉重負擔。有本地創科公司利用3年時間，研發出將酒渣變成天然貓沙的方法「轉廢為用」，更聲稱貓沙能經廁所直接沖走。

創科公司「BioPeTech」3年前留意酒廠每次釀酒亦要花逾一小時處理麥芽渣，酒渣亦為數不少，一旦垃圾徵費推行後，扔酒渣等於增加營運成本。因此經過3年的考察、研發及反覆測試，他們最終研發出酒渣再造而成的「純天然麥芽貓沙」。

可經廁所直接沖走 BioPeTech負責人麥浩倫分享，生產麥芽貓沙的過程最難是烘乾及除味，因為麥芽渣經釀酒後仍剩餘糖分，容易烘燶，需以「螺旋快速閃乾」的方法烘乾，其後混合天然除味劑脫味，再加入木薯粉、玉米粉等作凝固。

麥續指，麥芽貓沙吸水效果理想，亦不添加人工香精，初步安全等測試均達標，而所有材料可降解，更可直接由廁所排走。他又說，貓沙已獲兩間澳門保護動物組織使用，打算今年起每月會生產30噸貓沙。