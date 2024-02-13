智障人士醒獅隊 母喜見兒子變懂事

【本報訊】傳統舞龍舞獅常在新春起游走商場祝賀商戶新一年業務蒸蒸日上，昨日竟有醒獅游走復康及長者機構賀新春。這隊成立超過20年的「盛愛之家醒獅隊」與傳統醒獅隊有點不一樣，成員由23位輕中度智障人士組成，希望帶來喜慶歡樂，尤其安老院舍長者等。醒獅隊元老級成員、負責「舞獅頭」的范偉權屬輕度智障人士，其母稱見證兒子在參與隊伍後的改變，更懂事及承擔責任，倍感安慰。

鼓聲、銅鑼聲響起，在場橙色和粉紅色的醒獅即隨聲起舞。這隊輕中度智障人士組成的醒獅隊舞獅上來有板有眼，跟一般街頭見到的相似，普通人未必察覺分別。醒獅隊在2020年來曾參與15次大小表演，大年初三的昨日亦會到安老院與長者分享喜悅。

當中「元老級」醒獅隊員、41歲的范偉權亦會參與演出，將擔任最重要之一的「舞獅頭」角色。笑言很喜歡舞獅「好威風」的他，自小被診斷為輕度智力發展遲緩，約20年前加入醒獅隊。范分享，舞獅訓練令他很疲累，但因為喜歡醒獅隊的氛圍，喜歡外出表演，令他堅持下去。

范母亦表示，范偉權參加醒獅隊後開始懂事，脾氣甚差的他，經過醒獅隊訓練後，開始變得學會服從指示，追求團隊合作，不推卸責任。她又說，兒子後來亦會主動幫手做家務，主動承擔責任，一改過往陋習，種種變化令她感到「很開心」。

津助結束 難再請教練 可是，這隊「盛愛之家醒獅隊」面臨危機。香港中華基督教青年會盛愛之家庇護工場及宿舍主任幹事霍智賢表示，醒獅隊過往獲社會福利署津助，能夠聘請教練教授醒獅技藝，但津助已結束，再無資源聘請教練，他們只能安排隊員重複操練之前所學的內容。霍期望能發展醒獅表演技藝成職業技能，未來能將表演收益，發放予隊員作訓練津貼，令隊員演出時能多份「工作價值」及滿足感。