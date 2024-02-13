團體冀調整公營屋租售比例 增房會收入

【本報訊】公營房屋嚴重短缺，有團體昨到政府總部外請願，促請政府調整公營出租與出售房屋供應比例、為公屋租戶代繳一個月租金及續派消費券等。有議員又要求政府在今個財政年度前交代閒置社區隔離設施的用途，不該丟空「曬太陽」。

籲代繳一個月租金派消費券 新一份財政預算案本月底公布。公屋聯會要求調整公營出租與出售房屋供應比例，指估計公屋平均輪候時間在未來數年間會有明顯改善，認為可在長遠房屋策略的後5年期中，適量調高其他資助出售房屋的比例，如增加居屋項目供應等，進一步增加房屋委員會收入，以支持未來公屋開支成本。該會又期望政府可以向市民派發消費券，以提振本港經濟。

房委會早前預告，若不上調公屋租金，下一個財政年度租住運作帳目會有11.67億元虧損，相信今年公屋租金加租的機會相當高，該聯會期望當局可以為80多萬公屋租戶代繳一個月租金。該聯會主席文裕明指目前房委會年度帳目出現虧損，主要是因近年出售公屋數量下降，相信隨着未來兩年出售房屋增加，房委會的財政會較為寬裕，當局應推出措施為市民解困。

疫情期間，本港有多個隔離設施，政府去年初委派財政司副司長檢視各隔離設施未來安排，惟事隔一年有多，啟德的社區隔離設施的用途仍未公布。議員梁文廣認為啟德用地非常珍貴，不應該丟空「曬太陽」，促政府考慮改變成青年文創用途，並在今個財政年度前交代方案。