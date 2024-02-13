議員促政府瘦身 精簡編制紓財困

呼籲慳得就慳 料預算案乏派糖空間 政府將在本月底公布新一份財政預算案，有政黨昨到政府總部請願，促政府切勿增加與民生相關開支，並要求全面撤辣，指政府應檢視人手編制，先行「瘦身」。另有行會成員呼籲政府「慳得就慳」，與市民一樣「勒緊褲頭」，又表示相信「（政府）可以派糖空間不多」。

身兼行會成員的議員陳克勤表示，明白經濟艱難，有外圍挑戰，希望政府可奉行謹慎原則「慳得就慳」，包括職位架構和恒常開支同樣與市民一樣「勒緊褲頭」，共度艱難時期。他又期望政府勿加民生收費措施，認為對市民而言會百上加斤，反而應開源，但相信財政緊絀「可以派糖空間不多」。

指民生相關項目不應加費 議員顏汶羽亦認為與民生相關項目不應加費，因為稅款不會高，而且在目前經濟情況下，對市民而言有財政壓力，促政府先檢視自身編制，是否「有條件去瘦身一啲」，又建議研究公共服務外判至其他服務單位，考慮開源節流方案。

對於有傳急症室收費增加，顏指急症室收費增加非增加庫房收入，而是公營醫療受歡迎，私營市場不夠發達，促政府做好公私營分流安排，而非單靠公營醫療服務加價，又建議在公營急症室旁設普通科門診，以作分流次緊急的病人，令急症室可集中資源處理。

樓市交易下滑倡全面撤辣 被問及問責官員凍薪是否可行，他認為應交由政府自行決定，又相信凍薪對庫房節流微不足道，促做實際的開源節流方案，「而非做一啲象徵式的表態。」他又認為樓市股市收入較少，致赤字預算，促拆牆鬆綁及全面撤辣，令樓市和股市回升。

雖然政府在去年10月把樓市「減辣」，但地產業界及多名議員早前指樓市交易下滑，要求政府檢視情況，在新一份預算案宣布全面撤辣。對於撤辣的要求，房屋局局長何永賢則指要顧及整體社會的聲音，稱聽到有撤辣的呼聲，同時亦有人指要考慮並顧及整個情況去調節辣度，或有市民較希望減辣。她又指，決定調節政策時會有多方面考慮，包括住宅物業持有人每月供款佔家庭入息的比例是否偏高，以及有意置業的年輕家庭能否儲到首期等。