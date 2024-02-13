環保署：受管制即棄塑膠 替代品充足

【本報訊】政府即將於4月22日實施首階段管制即棄塑膠安排。環保署助理署長鄭健昨日在一個電台節目表示，塑膠對環境生態以至人類健康都可造成深遠禍害，「走塑」及「減塑」已是大趨勢，政府希望透過新法例達致源頭「減塑」及「走塑」。他又指，受管制的塑膠用品，市場上已有充足的替代品，例如木製的刀、叉、紙飲管、木柄棉花棒等，相信新例對市民日常生活的影響有限。

設網站「截塑」加強宣傳教育 鄭強調，市民日後無論購買或使用受管制即棄塑膠產品，均不會違法，並相信市民適應使用有關替代品後，再在網上或在海外購買即棄塑膠產品回港的意欲將愈來愈低。而環保署亦已設立專題網站「截塑」，提供相關法例資訊，並針對市民的誤解及擔憂，製作簡單資訊和懶人包，透過社交平台及政府新聞網，釋除市民的疑慮，並加強宣傳教育工作。

首階段管制即棄塑膠產品的新法例涵蓋即棄餐具及其他塑膠產品。所有發泡膠餐具、即棄膠杯、膠碗、膠刀叉、膠飲管等，堂食全面禁止供應，亦不能銷售；而外賣同樣禁止使用發泡膠餐具、膠飲管、膠刀叉、膠匙、膠碟等；不過膠杯、膠杯蓋、膠碗、膠盒仍然可以使用，商戶亦可以繼續售賣。

其他即棄塑膠產品方面，膠柄棉花棒、雨傘袋、膠牙籤、食物膠籤、充氣打氣棒、派對帽、螢光棒等，將禁止銷售和免費供應；宣傳用塑膠包裝紙巾、非醫療用的膠手套，則可收錢提供。另外，酒店及賓館將不能免費提供部分即棄梳洗用品，包括膠柄牙刷、牙膏、膠梳、小樽裝的沐浴露等，膠樽裝水亦不能免費供應。