「綠在大埔墟」新春回收物少 營運商料與傳統習俗有關

【本報訊】環境保護署「綠在區區」在新春期間維持服務，以防再現「回收物山」。但有營運商表示，新年期間其回收站所收集的廢物量不多，整體人流亦較平日少，料與傳統習俗新年不扔垃圾或大掃除有關。他又指回收物收集後堆積門口皆因下游回收商未趕及收集，會提早安排人收走回收物。

本報去年率先踢爆「綠在紅磡」在聖誕假期間淪為垃圾站，回收點休息下門外堆滿回收物成「垃圾山」。而在今年農曆新年假期，「綠在區區」回收點特意在大年初二至年初四每日開放6小時。「綠在大埔墟」的營運團體、環保協進會總幹事邱榮光昨在電台節目中表示，新年期間回收站的回收物品數量不多，整體人流量亦比平日少，相信與傳統上市民不會在新年期間大掃除有關。

邱續稱，假期開放的回收站均有職員在場協助，亦會定期派人巡視及清理自助回收架，確保不會有堆積問題發生。他續指，當垃圾徵費實施後，回收量預期會上升，人手及電費等開支亦會隨之增加，現正與政府部門檢討未來安排。

吸取經驗 提早安排收集 對於「綠在大埔墟」被本報發現常有大量回收品堆積，邱解釋，最近的回收量不斷上升，下游回收商的物流暢順度至為重要，以往曾試過因下游回收商未趕及收集，致回收物堆積門外，現時會在回收架滿約70%至80%滿時，便通知下游回收商。

另外，有意見提出應在「綠在區區」設廚餘回收機，邱認為只有接近民居的回收點才有條件安裝，否則民眾跨區回收廚餘或衍生衞生問題。