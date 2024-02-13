垃圾徵費 執行細節仍未釐清 清潔工憂爭拗不停

倘住戶無用指定袋 質疑要否阻掉棄 兩度押後實施的垃圾徵費，延至今年8月1日才全面實施，惟各界對徵費的推行細節仍感疑惑。清潔工人職工會組織幹事梁芷茵昨日在電台節目指，很多前線工友仍不清楚執行細節，更有不同程度擔憂，例如若有住戶無用指定垃圾袋，是否要阻止有關住戶掉垃圾，擔心過程中會引發爭執。

梁又表示，工友普遍亦不看好電子舉報平台，因不熟悉程式操作，同時擔心會阻礙原本的清潔及收垃圾工作。而在農曆新年期間棄置垃圾數量明顯增加，惟人手未有相應增加，清潔工人要「做多幾轉」才完成工作。

為分類處理垃圾 工時增兩成 香港物業服務聯盟主席甄韋喬亦稱，據早前在公營屋苑進行的試驗計劃，因要分開處理未有用指定垃圾袋包好的垃圾，增加工序，清潔工友收集垃圾的時間平均增加兩至三成。甄亦指，垃圾徵費仍有許多執行細節未釐清，需等業主立案法團及管理公司達成共識後，清潔公司才能因應需要調配人手。而歲晚期間垃圾量明顯增加，尤其在公屋有不少住戶棄置大量雜物及大型傢俬，部分更會堆放在樓層，構成衞生及安全問題。

港府在2005年推出「都市固體廢物管理政策大綱」，歷經多輪公眾諮詢和反覆修訂，垃圾徵費草案在2021年三讀通過。垃圾徵費最初計劃在去年底實施，當局及後稱考慮到前線運作人手不足，為避免運作初期引起混亂，決定延至今年4月1日，當時更曾承諾不會再押後。惟及至上月，當局再宣布垃圾徵費第二度延期，至今年8月1日才全面實施。