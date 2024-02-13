公屋幸福設計 第3季公布細節

【本報訊】港府正制訂公屋「幸福設計」指引，並計劃於今年第3季公布指引細節。當局又稱，希望指引可以是一份「活文件」，「幸福設計」亦可做到緊貼時代步伐和需要，期望可藉此推動公屋戶建立良好的鄰舍關係，並善用公共空間。房屋局局長何永賢表示，房屋署透過每5年一次的翻新計劃，以及每10年一次的大型維修，持續翻新現有的193個公共屋邨；其中首批10個屋邨將加入「幸福設計」元素，部分工程將於年內落成，該局正揀選下批10個屋邨名單，期望新策略可循環下去。

擬於5年內研究落實 「幸福指引」擬於5年內分階段研究及落實，去年3月房屋局聘請了跨專業顧問進行研究，7月開始已安排「幸福號」貨車走訪多條屋邨進行居民調查，以居民及各界意見作框架，協助制訂「幸福設計」指引，團隊在全港17區20多個屋邨進行2,500個居民調查。

3個幸福設計概念先導項目亦會將意見轉化成真實設計。「幸福家族‧繽FUN屋邨計劃」於去年起分階段展開，選擇了10條合適的公共屋邨進行外牆粉飾及小型屋邨改善工程。「綠綠家園」則由今年開始，將包括10條「幸福家族計劃」的屋邨和另外10條屋邨進行園景改善工程。「幸福先行‧預試計劃」則選出5條屋邨，改善公共空間設計、翻新遊樂及健體設施等，項目範圍較大，例如試行的美林邨會由渠務署翻新附近河道，故實行需時。