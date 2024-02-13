年初三賀歲馬 錄17.61億投注額

【本報訊】昨日是年初三「赤口」，習俗上不宜拜年，不少市民趁機入馬場發個新年財。沙田馬場昨日賀歲賽舉行11場草地賽，可惜旺丁不旺財，全日總投注額為17.61億，較上年賀歲賽歷來最高20.6億跌14.5%，而入場人數則為87,730人，人數多過上季84,394人。雖然今年投注額不算突出，但17.61億及入場人數都創今季新高，之前最高為國際賽日16.97億及73,659人入場。

有大型風車擺設 昨日入場的馬迷都可獲贈「招財筆」及抽獎卡，有機會獲得24K包金擺件。場內亦有不少迎新春擺設，包括大型風車。有市民稱，昨日投注500至1,000元，希望碰碰運氣。亦有市民稱只打算下注2、300元，和朋友進來拿個彩頭，最重要開心。

馬會行政總裁應家柏昨日表示，好高興見到今年馬場氣氛濃厚，亦都有好多人入場，非常開心。今年賀年盃只得6駒列陣，加上經濟環境因素等，無疑對投注額造成影響，但整體而言仍感滿意。下次賽事將於本周四（年初六）舉行，當晚跑谷草9場夜馬，明日周二排位。