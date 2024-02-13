車公廟善信不絕 市民擊鼓表心願

【本報訊】昨日是大年初三赤口，傳統上容易與人發生口角爭執，不宜拜年，不少市民改到沙田車公廟拜神祈福，車公廟早上已人潮不絕，人龍更經由行人隧道延至車公廟對面的行人路，上午8時至傍晚6時車公廟共有7.5萬人次進廟，而中午後的人流明顯比上午有所增加，執法部門因應情況管制人流。

市民進入大殿只能拿三支線香，巨型香燭則只能在殿外點燃，亦有市民購買風車求轉運及擊鼓訴心願。有市民表示每年都會來車公廟，祈求身體健康、工作順利，子女學業進步。亦有小朋友表示希望今年的成績會更好。

有市民就形容今年的氣氛特別熱鬧，指單是排隊入廟已花了近一小時，認為人流較以往有所增加。有市民則表示以往沒有拜車公的習慣，但經過數年疫情後，認為健康最重要，特意與家人前來祈求身體健康。

不過，雖然車公廟的人流絡繹不絕，但有車公誕市場的檔主就不太滿意今年的安排，因今年執法部門在車公廟一帶實施人流管制，令善信要參拜完才能到車公誕市場，結果大多數人都會選擇在廟內購買參拜物品，更預計整體生意額下跌三至四成。