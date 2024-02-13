年卅初一初二 食肆訂座回復疫前95%

【本報訊】農曆新年為傳統旅遊黃金檔期之一，本地餐飲業界原預期市道慘淡，最終「喜出望外」，年三十晚、初一和初二晚訂座率回復至疫情前95%，同業均十分滿意，料與港人過年一般不會扶老攜幼逼車北上食飯有關。他又指，絕大部分新春假期營業只收「加一」服務費。

去年不論大小假期，港人蜂擁外遊或北上深圳吃喝玩樂，尤其聖誕節長假期，零售及餐飲業界叫苦連天。新春下，餐飲業界面對外遊黃金檔期一改口風，稱生意大有改善。香港餐務管理協會主席梁振華表示，年三十晚、初一和初二晚的訂座率非常滿意，由初時訂枱只有70%至80%，至近日爆滿，生意額回復至疫情前的95%。

梁振華提到，業界原本擔心不少港人會在農曆新年北上，料新春中餐市道不太理想，但最終情況大好。他估計，部分港人擔心交通問題，加上較少人會全家十多人扶老攜幼離港到深圳食飯，而傾向留港消費有關。

中餐晚市人均消費$250 梁續稱，因為今年人力和食材成本均上升，食物售價上升5%至10%不等，中餐廳晚上人均消費250至500元不等。不過他發現，顧客普遍亦樂意消費。

梁振華