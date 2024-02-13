本報獨家 區議員離譜 無視監察制度 利益申報遲大到

小事都做唔好 地方治理響警號 上屆區議會被外界狠批為「黑暴基地」，為完善地區管治，政府定立《區議員履職監察制度指引》規管新一屆區議員的操守，並訂立懲處的制度。指引中列明區議員其中一項標準是上任一個月內申報利益，卻有部分區議員疑未有遵照要求。先是本月初有6個區議會網頁未上載申報利益表格，即使其後已放上網，但北區區議會仍未見3名區議員的申報表，而6名西貢區議員更是逾期遞交。有學者直指區議員提交利益申報屬基本要求，批評政府對遲交的區議員不發警告，更枉論監察。

6區未上載 西貢區資料不齊全 今屆區議員的任期開展已逾一個月，按照指引，各區的區議員個人利益登記冊理應在2月1日顯示於各區議會網頁，但直至上周三（7日），東區、南區、北區、沙田、離島和九龍城等6區的區議員個人利益登記未有上載網頁，西貢區議員個人利益申報並不齊全，全體32名區議員，只載有25人的利益申報表。本報在上周三向民政事務總署查詢，事隔兩日、即上周五（9日）獲得回覆，署方指所有區議員已向當區區議會秘書提交個人利益登記表格，各區區議會秘書處正處理相關表格，並正陸續上載至相關區議會網頁，供公眾瀏覽；預計日內全部完成。對於問及有關如何處分逾期交申報表的區議員，民政總署並沒回覆。

多名區議員較限期遲逾周填表 在署方回覆本報查詢當日，該6個區議會的網頁已上載區議員利益申報，而西貢區議會先前未見資料的7名區議員，亦已提交，但7人當中，除了一人的填表日期是一個月限期之內，其餘6人的填表日期均是2月份，當中多名區議員更遲至2月8日才填寫申報表格。另一方面，北區區議會的區議員個人利益登記冊雖已上載，但截至昨日，當區仍有3位區議員的利益申報付之闕如。

陳月明稱資料有誤 需重新遞交 3名未見申報表的北區區議員，包括身兼打鼓嶺區鄉事委員會主席的陳月明。她回覆查詢時指自己早於截止限期前提交利益申報，但後來發現資料有誤，所以需要重新遞交，然而正值農曆新年假期，預料需在本月14日或以後，才能正式提交，民政處方面亦知悉事件。本報亦曾有致電部分遲交申報表的西貢區議員，但未能聯絡上。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，逾時遞交利益申報的區議員除非有特別理由，否則政府要向他們發出警告，畢竟區議員薪津來自公帑，按時提交申報只屬基本要求。他又質疑政府在履職監察指引中以場內行為監督為主，反而場外行為如提交申報等則未有作出監察，直言是思慮未周，只是表面監察，形容是「無聊」。他又舉例指中西區把區議員家訪次數提出「量化」，反而市民關注的利益申報就不監督，質疑政府是「捨難取易」。記者徐家浩

為免出現利益衝突，區議員須申報個人利益。 部分區議員逾期填報利益申報表。 區議員疑逾期提交利益申報