笑看天下：美國柿子挑軟的捏

中東局勢因以巴衝突外溢而更加險峻，單係也門胡塞武裝襲擊駛經紅海嘅各國商船，已經令中東地區動盪不安。美國福特號航空母艦打擊群結束喺東地中海部署行動後，美方現時喺區內派駐配備第26海軍陸戰隊遠征隊嘅巴丹號兩棲戰備群。美國傳媒近日報道，美國國防部正式延長該兩棲戰備群嘅部署行動，仍然部署喺地中海，以應對中東地區緊張局勢。

據悉，這個兩棲戰備群由兩棲攻擊艦巴丹號、船塢登陸艦卡特‧霍爾號、兩棲船塢運輸艦梅薩維德號組成，呢3艘軍艦去年7月從美國啟航時，原定前往波斯灣，回應伊朗騷擾及攻擊區內商船嘅行為。

美國都知「區內所有攻擊美軍嘅無人機都與伊朗有關」，而實情正如老朽所說，中東戰火延燒，牽涉伊朗及親伊朗組織，令戰事更形複雜，如何拆解，又要「有面子」找到下台階，着實考驗拜登政府嘅手段和智慧。

美軍喺約旦嘅基地遇襲，造成3死40多人受傷。美國國防部長奧斯汀早前召開簡報會時表示，美軍會展開為期數天嘅報復性攻擊行動，針對獲伊朗喺背後支持嘅敍利亞及伊拉克民兵組織。正所謂「擒賊先擒王」，美國心知肚明區內局勢亂成一鍋粥，都關伊朗事，可是又對伊朗「冇符」，如今延長有關攻擊艦仍然喺地中海坐鎮，都係想震懾胡塞武裝等組織而已，對伊朗仍然只係採取觀望態度，未敢輕易言戰！

美國對着伊朗，昔日嘅霸氣盡失！毛澤東大早已批美國係「紙老虎」，欺善怕惡，「柿子挑軟的捏」，伊朗擁核，2024年其綜合軍事實力，喺全球145個國家和地區之中排名第14位，都唔係嘢小，老美成日掛嘴邊「不想同伊朗開戰」，豈是無因？