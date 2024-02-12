橫眉冷看：有靠山不怕被欺侮

不想被人輕侮，最好有個大靠山，香港正因為背靠祖國，即使遇到不平事情，要想討回公道，也就容易多了。早前國際邁亞密球隊應邀訪港，球王美斯隨隊而來，很多香港球迷翹首以盼，希望美斯能依約落場，表演精湛球技。可惜，香港球迷雖然錢出得比別人多，禮數也做得比別人充足，但國際邁亞密就是不讓美斯上場，看樣子更像是在說：你能奈我何嗎？

特區政府與香港球迷確曾莫奈之何，美斯直至離港前也不哼一聲，像是不屑向你解釋，主辦機構Tatler Asia的負責人，雖然事後會見傳媒，卻只是朗讀一段簡短聲明，內容中沒有道歉，更沒有片言隻字提及賠償問題，他們以為事情就此終了。若然單是面對香港人，這幫人確實不必給面子，光說美斯本人，據估計財富便多達50億美元，折合港幣近390億元，超過大部分香港上市公司的市值。只球王一人已然如此，國際邁亞密球隊以至主辦公司Tatler Asia的財力如何，就更是難以估量，這群人要是不喜歡，大不了不再在香港舉辦盛事，你又能拿他們怎樣？

不過，美斯和Tatler Asia後來改變態度，終於肯低頭。美斯在日本召開記者招待會，推說是因為腹股溝傷患，故無法在港作賽，不論是真也好，是裝模作樣也罷，他更說希望將來可以再臨香江，為球迷獻技。Tatler Asia的轉變更大，願意向球迷退回一半票價，即使公司要為此賠本4,000多萬元，也在所不惜。何故美斯一干人等，如此前倨後恭呢？說穿了，正是因為內地同胞眼見香港人受辱，紛紛在網上留言打抱不平，就連內地官媒《環球時報》社評，也撰文替港人發聲。不少外國人以至外國勢力，可以不害怕香港，卻不敢不害怕14億中國人。