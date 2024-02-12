龍吟虎嘯：這位風雲教授70歲了

這些年，人們說到俄烏戰爭，就會說到北約東擴；說到北約東擴，就會說到俄羅斯總統普京多次想與歐洲和解、加入北約遭到拒絕，受盡羞辱；說到蘇聯在美國和西方軟硬兼施下解體；說到俄羅斯前總統葉利欽曾經着了魔似的，迷信當時美國年輕經濟學家杰弗里‧薩克斯（Jeffrey Sachs）的「休克療法」，實施大刀闊斧的經濟改革，結果把本來就百孔千瘡的經濟搞到崩潰。

所謂「休克療法」，就是「在很短的時間裏，把整套的蘇聯東歐社會主義經濟體系廢除，在快速的私有化、市場化之後，期望資本主義經濟能夠自發生長出來」。薩克斯的這套方案屬於當年盛行的新自由主義改革路數，用來摧毀蘇聯的社會主義經濟及其制度，實有雷霆萬鈞之力，叫它「休克」不在話下。這位28歲就在美國哈佛大學任正教授的經濟學家，名聲大振，風雲一時。

然而，「休克療法」瘋狂私有化、市場化的結果，並沒有挽救俄羅斯，而是讓俄羅斯的改革萬劫不復。之後，薩克斯逐漸淡出，儘管他著述甚豐，在宏觀經濟、國際貿易、經濟發展、國際政治、公共衞生等諸多領域發表了大量著述，並著有《貧窮的終結》等有廣泛影響的書籍。他最近期的「露面」，是在全球新冠疫情期間擔任世界著名醫學雜誌《刺針》設立的新冠委員會主席，提供擺脫疫情的政策建議。如今，他快70歲了。

世事滄桑30多年，這個世界反覆多變，理論與實踐相結合不易，獲得成果更是不易，政治與經濟、政客與政策、陽謀與陰謀更是顛三倒四，難以摸清。薩克斯當年的書生之見，一開始就錯，現已毫無價值。談到俄羅斯，薩克斯現在耿耿於懷的，是「西方背信棄義，不遵守北約不會東擴的協議，不斷擴張北約，最終引發俄烏戰爭」。他還認為，美國的精英們尤其是跟帝國主義傳統相聯繫的，堅持的原則是全方位主宰，他們無法忍受任何國家有接近美國的勢頭。