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醉洋漢失足 二樓平台墮地
慧賢軒有人從高處墮下。（陳俊華攝）
【本報訊】昨晨約9時半，執法人員接獲堅彌地街8號慧賢軒的保安員報案，指一名男子懷疑從高處墮下，倒臥在地下停車場位置。救援人員接報趕至，發現25歲的外籍男事主流血受傷，幸仍然清醒，遂交由救護車送往瑪麗醫院治理。人員經初步調查，懷疑事主醉酒後，從大廈二樓平台失足墮地，事件並無可疑。
事主失足墮至大廈停車場。
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