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職員放無上鎖櫃桶 開工利是不翼而飛

土瓜灣一食肆疑被盜走開工利是。（張開裕攝） 土瓜灣一食肆疑被盜走開工利是。（張開裕攝）
土瓜灣一食肆疑被盜走開工利是。（張開裕攝）
【本報訊】土瓜灣崇安街23號商場地下一間日式食肆，前日有職員取走銀頭，並將13封、每封10元的開工利是放入一個無上鎖的櫃桶，準備派予同事。惟職員在昨晨開舖後，發現該批利是不知所終，懷疑遭人盜去，遂於下午2時許報案處理。執法人員到場了解，將案件列作「盜竊」跟進，暫時無人被捕。
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