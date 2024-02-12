元朗民間煙花騷 4男女教壞細路

讀者拍片舉報 斥執法者睇唔到 本港禁止私自燃放煙花爆竹，但是農曆新年佳節當前，部分缺德人士將法規拋諸腦後，為了一時樂趣知法犯法。本報昨日收到讀者爆料，指元朗有人罔顧安危，逕自在遊樂場大放煙花，當中參與者有大有細，顯然有成年人未以身作則，反而帶頭「教壞細路」。爆料者又批評，執法人員接報到場後，並無積極截查現場人士便告收隊，等同放虎歸山，縱容不法之徒。另外，大角咀亦有人在鬧市上空私辦「煙花騷」，各式彩炮大鳴大放，由於位置靠近樓宇，恐有火災之虞。

根據本報讀者爆料，昨日大年初二凌晨零時許，元朗德業街遊樂場內有3男一女，斗膽帶同一名幼童非法燃放煙花，於是拍下4條短片及致電舉報。從讀者提供的短片所見，其中兩名成年人帶同一名幼童，在遊樂場內燃放煙花「龍吐珠」，場內冒出白煙及璀璨色彩，且見幼童手持一支「仙女棒」，現場火花四濺。

該名讀者表示，報案後大約15分鐘，執法人員便抵達現場，惟涉案人士已聞風先遁，匿藏在附近一個荒廢停車場。人員得悉相關人士下落，隨即駕車前往現場兜截，其後回覆報案人，指在停車場附近見到數名男女，但並無發現有人逃跑或作出上述違法行為，故此收隊離場。該名讀者手握影片「罪證」，不滿執法人員未有嚴肅看待，調查過程中並無截查該批人士。

大角咀連珠炮發牙煙 另外，大年初二的維港煙花匯演開場前，大角咀已有不法之徒「搶飲頭啖湯」，私下大搞「民間煙花騷」。從讀者提供的影片見到，紅紅綠綠的煙花在高樓大廈間炸開，震耳巨響傳遍區內，在夜幕下分外奪目。煙花連珠炮發，歷時約一分鐘，惟過程中火屑亂飛，稍有差池可能釀成火災，最終累及街坊。