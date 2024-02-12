新春兩日逾130萬人次進出本港

【本報訊】新春出入境本港的人流增加，大年初一至初二下午4時，累計逾130萬人次進出本港。兩日均較多人出境，合共近78.6萬人次。而在大年初二較多人往返內地，而大年初一晚9時起的3小時，則共有3萬人「急急腳」北上，部分人或許觀賞完花車巡遊後離港。

大年初二（11日）出入境本港的人流增加。入境處數據顯示，截至昨午4時，累計有61.5萬人次出入境，較昨天同時段多約17.2萬人次，出境人次仍較多，佔35.5萬人次；入境則有近26萬人次。兩者均較大年初一同時段增加。

最多人經羅湖出境 其中經羅湖出境的人次最多，佔近6.4萬人次；其次為近5.8萬人次的西九高鐵站，以及逾5.6萬人次的港珠澳大橋。入境亦同樣，經羅湖來港的人次最多，逾5.9萬人次；其次為逾5.4萬人次的西九高鐵站，以及逾2.8人次的落馬洲支線。

至於在大年初一，錄得約有68.9萬人次出入境，當中出境佔多數，約有43萬人次。若與當日截至晚上9時數字比較，當時花車巡遊未完結，累計有逾61萬人次出入境，當中出境人次40萬，變相昨晚9時至深夜11時59分，有約3萬人離港。其中經羅湖離港的亦佔最多，逾8,700人次；其次為港珠澳大橋，接近5,000人次，以及逾4,600人次的機場。

另外，若單純計算港人出境數據，大年初一累計有約33.2萬人次出境，羅湖管制站佔最多，達6.6萬多人次，其次是落馬洲支線管制站，有約5.1萬人次，而在機場出境的香港居民則有逾4.9萬人次。另外，經各管制站入境本港的內地訪客約有10.2萬人次，其他訪客約2.6萬人次。