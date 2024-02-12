團體籲行使酌情 予內地母單程證

指名額有剩 可調配單親家庭 單親媽媽及子女中港分隔，小朋友生活及學習大受影響。團體指本港經濟復甦不似預期，基層生活百上加斤，中港分隔單親家庭更甚，疫情期間可以連續在港續期的措施取消，所以生活更雪上加霜，兒童各方面發展都深受影響。團體指中港政府均有責任「以積極的人道主義態度協助其家庭團聚的申請」及維護兒童權益，建議加速安排本港單親子女的內地媽媽酌情批准單程證來港定居照顧子女，以及行使酌情權，批准特殊困難的母親獲身份證留港照顧子女。

香港社區組織協會指單程證類別不包中港分隔單親，60歲老來才可投靠子女，既未能應現時本港需要照顧者之急需，又未能及時增加本港勞動力，反而十幾年後年老才來港，令本港再添老化人口，對家庭及社會發展都不是好事。社協指出，現時單程證名額未盡，剩餘名額應調配特別批准單親家庭照顧子女。另外，中港分隔父或母為雙程證，子女未滿18歲，未能符合條件申請公共房屋及社會房屋，長期居住劏房不利兒童成長，社協認為應仿社署綜援等措施，讓社工或其親友成為住屋代申請人，批准這些兒童可以申請社會房屋。

倡中港設部門查詢進度 社協又指，入境處並沒有家庭團聚審批權，只能接獲求助個案後，向內地公安局反映，等候內地公安局酌情批准，過程緩慢。社協認為兩地政府應加強緊密交流，設立查詢部門，有公開途徑讓申請人了解進度。另外，社協亦提到疫情期間，中港分隔單親媽媽獲入境處酌情在港延長逗留，但隨兩地通關措施取消，家長需不停往返內地續證，有些家長只好託親戚或鄰居暫託子女，迫不得已下還要帶同子女缺課回鄉辦證，影響他們心理狀況及學習表現，不利其成長發展。