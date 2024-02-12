甲流併發腦炎 11歲仔命危

【本報訊】衞生署衞生防護中心昨日公布，正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名有長期病患的11歲男童。他於7日前發病，潛伏期內沒有外遊，現於伊利沙伯醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。

防護中心表示，該名男童於本月4日開始咳嗽和流鼻水，並於隨後數天開始乏力和吞嚥困難，他曾於本月5日及9日向私家醫生求醫，並於前日因病情惡化而到基督教聯合醫院求醫，同日入住該院兒童深切治療部。他昨日被送往伊利沙伯醫院兒童深切治療部繼續接受診治。男童的呼吸道樣本經化驗後，證實驗出帶甲型流感（H3）病毒。臨床診斷為甲型流感併發腦炎，男童現時的情況危殆。

未有外遊 兩家居接觸者中招 防護中心初步調查顯示，男童潛伏期內沒有外遊。他的兩名家居接觸者現時出現病徵，中心正繼續調查。

防護中心發言人表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因為流感而入院留醫和死亡的個案。