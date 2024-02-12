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過路漢捱私家車撞 受傷送院
事主受傷送院。（余宏基攝）
【本報訊】荃灣發生交通意外。昨日下午5時許，一輛私家車沿河背街行駛，當右轉入川龍街時，意外撞倒一名正在過路的姓陸（68歲）男子，途人報案求助。救護員接報趕至，將手腳擦傷的事主送往仁濟醫院治理。姓吳（47歲）男司機沒有受傷，事後在場協助執法人員調查。
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