鴨寮街變聚賭坊 網民斥執法不力

【本報訊】踏入農曆新年，親友相聚慶節，不少人會手癢難耐，透過賭博「一試手氣」，但聚賭始終屬於違法行為。網上流傳多張圖片，顯示深水埗鴨寮街與北河街交界，有人在路邊擺下「魚蝦蟹」賭檔，幾張膠櫈加上用木板鋪成的簡陋賭枱。畫面所見，個別賭客已經「買定離手」，亦有人掏出鈔票，正在思考下注策略。當局者滿面笑容，旁觀者同樣看得入迷，大約10人在賭檔附近駐足，「金睛火眼」關注形勢變化，一有機會便加入賭局，祈求押中寶發個「新年財」。

玩魚蝦蟹 憂天仙局 網民看畢照片後，紛稱相關人士的行徑明目張膽，並指該區執法部門近在咫尺，公然聚賭竟然「無人拉？」部分留言打趣道：「香港一早應該發展賭業」、「香港依家真多好處，可以大街大巷開賭檔同埋放煙花」、「好易中好易中，好易有餐餸」，用詼諧方式看待賭博成風的問題。另外，有警戒心比較重的網民，猜測該個賭檔屬於「天仙局」，懷疑現場有人「做媒」，引誘市民墮入陷阱，提醒他人「千祈咪上當」。

本報記者昨午到上址視察，見到相片位置一帶的排檔均無營業，而附近擺地攤的商販及街坊均表示無見過該個「魚蝦蟹」賭檔。據悉，執法部門經調查後，於昨晚拘捕數名相關人士。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人在街道上經營或管理、或控制非法賭博，最高可被罰款5萬元及監禁兩年；任何人於街道上進行非法賭博，最高亦可被罰款5萬元及監禁9個月。