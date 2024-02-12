罪惡黑點裝2000天眼 擬設人臉識別

【本報訊】當局計劃於全港安裝2,000支閉路電視，以助提升地區治安。執法部門指首批最快下月安裝，又相信最終不只2,000部，亦不排除會用人臉識別技術，強調市民毋須憂慮，必定依據法例進行。至於影像保留多久，部門稱會參考各地做法。

閉路電視主要放在不同地區的罪惡黑點，下月會率先安裝615部，年底完成2,000部，安裝位置包括燈柱、政府建築物等。由於本港是密集的城市，執法部門認為2,000部是初步工作，將來會否繼續加，絕對是有這個可能性。

位置包括燈柱政府建築物

部門經常都會和新加坡相比，因本港與新加坡的情況都是差不多。若參考新加坡，當地現時已安裝了9萬部，2030年前增至超過20萬部。本港去年不計騙案，傳統罪案都錄得下跌，會考慮是否有需要加裝這個規模的閉路電視。執法部門不排除有自動人臉識別技術，但認為覺得市民無需要憂慮，一定會根據現有的法例而做。被問及閉路電視旁有否張貼錄影提示，部門指會就此諮詢個人私隱專員公署的意見。