民安隊訓練營 培養學生團隊精神

【本報訊】為培育青少年成為具自信、善於溝通、自律的公民，民眾安全服務隊推出民盡其才計劃，免費提供一系列富趣味的活動，讓青少年吸收課堂以外的知識，實現自我增值。早前亦在大欖郊野公園的圓墩訓練營，為一群小學五年級學生準備了3項活動，以提升參加者的溝通技巧和解難能力，同時增強抗逆力。有參加者指透過當日活動，除了解團隊合作的重要性，也學懂做事堅持。

推民盡其才計劃 辦3活動 其中一項活動是營地定向，參加者5人一組，根據定向地圖指示，尋找營地內的關卡，並在導師指導下完成各種任務。另一項活動是低結構歷奇，參加者必須通力合作，全組一同通過關卡才算完成任務，比定向活動更考驗團隊精神。第3項活動是先鋒工程體驗，參加者要合力以竹和繩紮成羅馬炮架部件，成品可用作遊戲或競技活動道具。

參與活動的學生毛榢翔認為，從中學會面對困難時，要與同學互補不足。他分享指，挑戰獨木橋時走得參差不齊，很容易掉下來，後來經導師指導，全隊合作無間。參加者蔡志鋮認為，這次活動有很多得着，也學懂做事要堅持到底。

民安隊少年團訓練辦公室參事楊澄峰提到，在這個資訊爆炸的年代，人與人之間溝通愈來愈少，期望藉活動讓參加者暫時脫離網絡世界。民盡其才計劃由民眾安全服務處社區教育組負責，該組自2020年8月成立以來，單計民盡其才計劃，已舉辦150多次活動，受惠人次超過一萬。